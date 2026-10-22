Иркутскую авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали за задержки рейсов

В Иркутске к административной ответственности привлекли авиакомпанию «ИрАэро». Ее уличили в задержке рейсов, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В феврале-марте 2026 года авиакомпанией "ИрАэро" в связи с технической неисправностью воздушных судов и их несвоевременным выходом после технического обслуживания допускались длительные задержки вылетов рейсов от 7 до 25 часов, при этом резервные воздушные суда не предоставлялись – пояснили в прокуратуре.

В соответствии с административной статьей «Оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно» перевозчику назначен штраф в 35 тыс. рублей.