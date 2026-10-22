Почти половина ипотечных сделок по ИЖС приходится на локации в черте городов

В связи с активным ростом городов понятие села, деревни, города, СНТ и т.п. меняет привычный смысл. Во вчерашних сёлах вырастают современные ЖК, а территория садовых товариществ становится местом для круглогодичного проживания.

Эксперты Домклик изучили ипотечные сделки в разрезе типов населённых пунктов и категорий объектов и выявили в каких типах населённых пунктов покупаются частные дома и как часто сделки в современных новостройках совершаются в локациях, где ещё недавно были деревни и сёла.

Города — лидеры по числу ипотечных сделок

За первые 9 месяцев 2026 года абсолютным лидером по числу ипотечных сделок стали города — 72,8% от общего числа сделок. На втором месте полностью загородные локации (сёла, деревни и т.п.) 16,4%. Ещё 10,8% было совершено в посёлках, недавно вошедших в черту города.

Около половины сделок по покупке готовых частных домов и объектов ИЖС в 2026 году совершено в локациях с городской принадлежностью. На полностью загородные населённые пункты пришлось 54,3% всех сделок по приобретению или строительству частных домов, остальные 45,7% почти поровну разделились между «старой» территорией городов (23,6%) и посёлками в черте города (22,1%). Фактически спрос на индивидуальное домовладение формируется не в «чистом поле», а в черте городов и пригородов, где покупатель получает загородный формат жизни, сохраняя доступ к городской инфраструктуре.

Примечательно, что исторически территории СНТ, ДНП и других садовых локаций были связаны с сезонным жильём. Однако постепенно сады становятся не дачным, а полноценным жилым фондом. Средняя площадь ипотечного объекта в СНТ более чем в три раза превышает среднюю площадь классической городской квартиры. Бывшие дачные массивы трансформируются в полноценные жилые посёлки.

Из всех сделок с первичной недвижимостью 80,1% по-прежнему совершается в городах, 10,1% в посёлках в черте города, 9,8% в загородных локациях.

Вторичная недвижимость ещё сильнее тяготеет к городам. За 9 месяцев 2026 года 86,1% сделок с готовыми квартирами в многоквартирных домах пришлось на города, 7,2% было приобретено в загородных населённых пунктах. Только 6,7% в поселениях в составе городов, где как правило молодая вторичная недвижимость, построенная за последние 10-15 лет в новых городских районах.

География ипотечных сделок: от микрорайонов до островов

Наиболее популярными загородными типами населённых пунктов в ипотечных сделках за пределами городов оказались сёла (5,7%), деревни (4,6%) и посёлки (4,1%). На посёлки городского типа приходится 1,4% сделок, на рабочие посёлки — 0,6%, а на городские посёлки - 0,5%.

Встречаются и достаточно нетипичные виды населённых пунктов, часть из которых связана с традиционными и национальными особенностями регионов России. Среди них лидируют станицы (6 тыс. сделок, преимущественно на Юге России) и хутора (3,1 тыс. сделок). В национальных республиках есть сделки в аулах (Северный Кавказ), улусах (Якутия и Бурятия), аалах (Хакасия) и арбанах (Тыва).

В 2026 году зафиксировано более 350 сделок в поселениях, привязанных к железной дороге (посёлки при станциях, железнодорожные станции, остановочные пункты и разъезды). Единичные сделки прошли по адресам месторождений, сибирских заимок и даже островов.