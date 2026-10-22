ЦБ отозвал лицензию у кемеровского «Тайдона» за неспособность платить по счетам

Банк России 22 октября 2026 года отозвал лицензию у кемеровской небанковской кредитной организации «Тайдон» (рег. № 2085-Д). По величине активов на 1 октября 2026 года организация занимала 355-е место в банковской системе страны.

Решение принято в связи с тем, что НКО оказалась неспособна исполнять обязательства перед кредиторами и проводить обязательные платежи более 14 дней. Активы организации характеризовались крайне низким качеством, что привело к полной утрате платежеспособности и невозможности генерировать денежный поток.

С 22 октября в «Тайдоне» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Дальнейшая судьба организации будет решена либо через процедуру ликвидации, либо через банкротство с назначением конкурсного управляющего.

Отметим, что в 2026 году ЦБ отозвал уже три лицензии у кредитных организаций. Первым в списке стал ООО КБ «Новый Московский банк» — лицензия была отозвана 23 января. Причиной стали подозрительные операции клиентов, которые имели признаки использования «технических» компаний для обналичивания средств в крупных объемах. Следующим, 10 апреля, прекратил работу Банк РМП (АО). Регулятор указал на нарушения в области противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ). Банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и вывод средств за рубеж. Третьей организацией стала Расчетная небанковская кредитная организация «Цифровые решения». Лицензия организации была отозвана 27 августа. Таким образом, кемеровской «Тайдон» стал в списке четвёртым.

По состоянию на 1 октября 2026 года в России действовало 357 кредитных организаций. В их число входят 300 банков, из которых 210 обладают универсальной лицензией, а 90 — базовой. Оставшиеся 57 организаций являются небанковскими кредитными организациями (НКО).