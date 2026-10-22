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В 5 раз выше: ЦБ радикально поднял планку, чтобы «разгрузить» мелких брокеров от проверок

Регулятор снижает административную нагрузку на финансовый сектор. С 1 октября 2027 года Банк России повысит пороговые значения, по которым брокеров, дилеров и управляющих относят к категориям крупных, средних и малых организаций. Обновленные диапазоны позволят исключить избыточный надзор за небольшими компаниями, не несущими системных рисков.

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Для оценки масштаба бизнеса регулятор по-прежнему будет учитывать ежеквартальные показатели: количество клиентов, объем их портфелей и объем операций. При этом для присвоения категории достаточно выполнения хотя бы одного критерия. Для депозитариев ключевым параметром останется стоимость ценных бумаг на счетах клиентов.

Масштаб изменений значителен. Сейчас брокер считается крупным, если обслуживает более 20 тыс. инвесторов или оперирует портфелями свыше 500 млрд рублей. С осени 2027 года планка по количеству клиентов поднимется в 5 раз — до 100 тысяч человек, а финансовые показатели увеличатся вдвое. Для управляющих компаний клиентская база вырастет с 20 до 30 тысяч человек, а сумма активов — со 100 млрд до 200 млрд рублей. В депозитарном бизнесе стоимость активов на счетах клиентов увеличится с 500 млрд до 1 трлн рублей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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