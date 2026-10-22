Мощность подстанции «Туристская» на Байкале увеличена на 76%

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) заменила трансформатор на подстанции «Туристская» на Байкале. Мощность нового оборудования увеличили в 2,5 раза, что повысило надежность электроснабжения в поселках Листвянка, Никола, Большая Речка, порт Байкал и Большие Коты, а также в близлежащих садоводствах.

«Обновление подстанции "Туристская" решает сразу несколько задач. Мы повышаем надёжность электроснабжения и качество электроэнергии в домах жителей и социальных учреждениях по берегу Байкала. Поток путешественников растёт год от года, здесь активно строятся новые гостиничные комплексы, кафе, объекты малого и среднего бизнеса. Новые мощности позволят туристической инфраструктуре байкальского побережья развиваться стабильно и без ограничений», — отметил директор департамента по реализации инвестиционных проектов ИЭСК Григорий Пряничников.

От работы подстанции зависит и комфорт туристов, и повседневная жизнь тех, кто живет на берегу Байкала круглый год: «Туристская» обеспечивает электричеством более 6 тыс. жителей, а также школы, детсады, больницы, магазины, гостиницы и музеи. Прежний трансформатор имел мощность 25 МВА, новый — 63 МВА, общая мощность подстанции выросла на 76%, до 88 МВА. Энергетики также обновили распределительное устройство, способное пропускать больший объем электричества. Это первый этап модернизации: замену второго трансформатора и сопутствующего оборудования планируют на 2027 год.