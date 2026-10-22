Примсоцбанк запускает акцию «Осенний ценопад для бизнеса»

С 15 октября по 30 ноября 2026 года потенциальные клиенты юридические лица и индивидуальные предприниматели могут открыть расчётный счёт в рублях и подключить пакет на расчётно-кассовое обслуживание со скидкой 50 % – и сократить расходы на обслуживании в первые три месяца – этого времени достаточно, чтобы оценить все преимущества работы с банком и выстроить удобные финансовые процессы.

Выбирая пакеты РКО «Бизнес» или «ВИП», клиенты получают не просто счёт, а полноценный набор инструментов для комфортной работы: быстрые платежи, удобные выписки, поддержку персонального менеджера, а также другие сервисы, нужные для ежедневной деятельности.

«Наша цель – снизить порог входа для бизнеса и дать предпринимателям удобный и понятный инструмент в самом начале пути. Скидка 50 % на первые месяцы обслуживания – это не просто привлекательное предложение, а ощутимая поддержка: бизнес сможет перераспределить освободившиеся средства на развитие, закупку сырья или маркетинг», – отметила Ирина Самокиш, начальник Управления корпоративного бизнеса Примсоцбанка.

Кто может участвовать

Акция доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, у которых ещё нет расчётного счёта в банке. Предложение действует во всех подразделениях банка.

Как принять участие

Достаточно в период с 15 октября по 30 ноября 2026 года открыть расчётный счёт в рублях и подключить один из участвующих пакетов РКО – «Бизнес» или «ВИП». Скидка 50 % автоматически применится к обслуживанию на первые три месяца.

Не упустите шанс стартовать на специальных условиях! Подробности об условиях акции, тарифах и порядке подключения вы можете узнать в отделениях Банка, по телефону Единой справочной службы Примсоцбанка: 8 (800) 350-42-02 или в регламенте по ссылке.

Срок действия акции: 15.10.2026 - 30.11.2026

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