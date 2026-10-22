Битаров рассказал, когда в Иркутске начнется стройка в «Малой Еланке»

Компания «Новый город» в следующем году приступает к реализации масштабного проекта «Малая Еланка». Об этом в интервью «Газете Дело» заявил основатель компании Александр Битаров.

«Мы в следующем году начинаем строить сети: водопровод и канализацию. Обеспечивать теплом этот микрорайон будет модульная котельная. А через год-полтора нужно начинать уже саму стройку жилья», — заявил Битаров.

Микрорайон планируется сделать разноформатным: это будет и стандартная девятиэтажная застройка эконом-класса от собственного домостроительного комбината, и индивидуальные одно-двухэтажные коттеджи с таунхаусами.

По словам Битарова, площадка «заиграла новыми красками», когда стало известно, что новый аэропорт Иркутска будут строить в пади Ключевая.

«От нас до будущего аэропорта всего 8,5 км по прямой. А большому новому аэропорту в обязательном порядке, кроме аэродромной инфраструктуры, нужна дополнительно хотя бы небольшая социальная: гостиница, медсанчасть, в конце концов, даже жилье. Нужны будут склады, логистические центры. Мы зарезервировали достаточно большой земельный участок вдоль федеральной трассы — там как раз можно строить складские мощности, туристические объекты, экспоцентры. Мы готовы отрабатывать это с партнерами. Но надо понимать, что инвесторам нужна конкретика, пока не начнется строительство аэропорта, никто в это вкладываться не будет», — рассказал в интервью Битаров.

Он также объяснил, почему компания, владея участком много лет, не начинала стройку ранее.

«Мы выиграли на аукционе, — потому что уже тогда считали, что развитие Иркутска шагнет за границы города. Но Байкальский тракт — это катастрофа для девелопера, там маленькие участки за бешеные деньги. А по нашей территории к тому же должна была пройти тепловая труба с Ангарской ТЭЦ-9 на котельную Северного промузла в Новоленино. И если бы это произошло, мы бы выиграли — ведь в инженерной инфраструктуре стройки тепло составляет основные затраты. Но, к сожалению, энергетики свои программы поменяли, и мы в одно мгновение остались без тепла. Тащить в одиночку сети издалека одной компании не под силу, другие застройщики боялись заходить партнерами в такой большой проект», — так он объяснил, почему до сих пор проект не был реализован.

Напомним, участок в районе деревни Малая Еланка под проект города-спутника Иркутска строительная компания «Новый город» приобрела в 2012 году. Право на аренду участка площадью почти 380 гектаров было разыграно на открытом аукционе.