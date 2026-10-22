13% работающих иркутян думают об увольнении несколько раз в день

13% работающих иркутян несколько раз в день испытывают порыв уволиться. Еще 10% думают об уходе хотя бы раз в день, 11% — раз в неделю, 9% — раз в месяц, по 8% — раз в полгода и раз в год. Каждый четвертый заявляет, что такие мысли ему не приходят в голову. Об этом сообщает SuperJob.

Периодически думают об уходе 62% горожанок и 55% мужчин. Несколько раз в день порываются уйти 17% женщин и 10% мужчин, раз в день — 13% и 8% соответственно.

Чаще задумываются об увольнении респонденты 35–45 лет: среди сотрудников до 45 лет 23% посещают такие мысли неоднократно в течение дня.

Граждане с высшим образованием испытывают желание «все бросить» чаще (66%), чем со средним профессиональным (52%). Чаще всего о смене работы задумываются зарабатывающие от 100 до 150 тыс. рублей (74%).