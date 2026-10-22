Иркутская область заняла 47-е место в России по цене частных домов

Первое место по цене на частные дома среди регионов РФ занимает Москва (31,45 млн рублей; снижение на 0,9% за третий квартал и на 2,6% с начала года). Иркутская область расположилась на 47-м месте со средней ценой 6,21 млн рублей, прибавив 4,5% за квартал и 7,9% с начала года. Данные приводит портал «Мир квартир».

На втором месте — Санкт-Петербург (25,22 млн рублей), на третьем — Московская область (18,60 млн), на четвертом — Севастополь (14,94 млн), на пятом — Дагестан (14,21 млн).

Новосибирская область занимает 34-е место (7,18 млн рублей), Бурятия — 49-е (6,14 млн), Красноярский край — 62-е (5,51 млн).

Замыкают список Кемеровская область (81-е место, 4,15 млн), Мордовия (82-е, 4,10 млн), Еврейская АО (83-е, 4,02 млн), Псковская область (84-е, 3,83 млн) и Курганская область (85-е, 3,15 млн). Средняя цена по таблице — 7,87 млн рублей с приростом 3,1% за квартал и 4,8% с начала года.

«Интерес к этому формату недвижимости в России снизился по сравнению с прошлым годом на 24% – экономическая ситуация пока не способствует тому, чтобы люди подумывали о втором жилье, которым часто является индивидуальный дом. Для сравнения: цена объекта на вторичном рынке квартир поднялась с начала года на 9,6%», – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».