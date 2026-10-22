В Иркутском округе ликвидировали все очаги узелкового дерматита

В Иркутском муниципальном округе ликвидированы все очаги заразного узелкового дерматита. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в MAX. Служба ветеринарии Приангарья подвела предварительные итоги ограничительных мероприятий, действовавших в округе с 3 по 28 сентября.

За этот период выявлено и ликвидировано 70 эпизоотических очагов в девяти населенных пунктах: Бутырки, Коты, Турская, Позднякова, Ширяево, Московщина, Ревякина, Хомутово и Оёк.

Привито 12 836 голов крупного рогатого скота (ревакцинировано 11 963) и 7 870 голов мелкого рогатого скота (ревакцинировано 7 606).

Сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и полиции круглосуточно дежурили на шести контрольно-пропускных постах: досмотрено свыше 10 тыс. автомобилей, пресечено 34 попытки нелегальной перевозки поднадзорных грузов.

С 25 сентября по 20 октября новых случаев и очагов не зарегистрировано; вакцинация и мониторинг продолжатся до полной стабилизации.

Ранее в Иркутском районе вводили режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.

Заболевание зафиксировали в начале сентября 2026 года в личных подсобных хозяйствах. Инфекция затронула более 90 голов скота в таких населенных пунктах, как Коты, Бутырки, Турская, Позднякова, Московщина, Ширяево, Хомутово и Захал.

Напомним, что вирус заразного узелкового дерматита не опасен для человека, однако он представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства из-за резкого падения продуктивности скота и экономических потерь.