Инфляция замедлилась вдвое

С 13 по 19 октября индекс потребительских цен вырос на 0,05% после 0,11% неделей ранее. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, с начала года показатель повысился на 6,15%, с начала октября — на 1,06%.

«Годовая инфляция снизилась с 7,22% до 7,15%, по оценке на основе данных Росстата и методики Минэкономразвития», — приводит данные эксперт.

Рост цен сдерживало удешевление бензина на 0,7% и дизельного топлива на 0,1%. Снизилась и стоимость туристических поездок в Юго-Восточную Азию и на Черноморское побережье России — на 3,1% и 2,5% соответственно. При этом продукты продолжали дорожать. Яйца прибавили 2,3%, помидоры — 6,3%, огурцы — 2,4%, плодоовощная продукция в целом — 0,7%.

«Осенний переход к тепличным овощам будет поддерживать рост цен и в ближайшие недели», — уточняет Чернов.

Последние данные подтверждают разовый характер резкого ускорения инфляции в начале октября из-за индексации тарифов ЖКХ. Однако говорить о возвращении к устойчиво низким темпам роста потребительских цен преждевременно.

«Бензин на данный момент на 20,53% дороже, чем в конце прошлого года, а повышенные коммунальные платежи продолжают увеличивать расходы населения и бизнеса», — считает аналитик.

Положительный сигнал пришел от инфляционных ожиданий. По опросу инФОМ, проведенному по заказу ЦБ, в октябре они снизились с 14,2% до 13,2%.

«Однако ориентир на горизонте пяти лет вырос с 10,7% до 12,2%, то есть этот фактор давления сохраняется. Ценовые ожидания предприятий тоже снизились, но остаются выше уровней второго квартала», — сообщает Чернов.

«По-прежнему полагаем, что 23 октября ЦБ РФ оставит ключевую ставку на уровне 14% годовых. Замедление инфляции и ослабление инфляционных ожиданий уменьшают основания для повышения ставки, но для смягчения монетарных условий регулятору необходимо убедиться в устойчивости снижения цен в последующие месяцы. Дорогое кредитование продолжит сдерживать потребительский спрос и инвестиции, ограничивая темпы роста экономики», — заключает Владимир Чернов.