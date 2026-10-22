ИркАЗ помогает готовить металлургов будущего

Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа уже два года участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Вместе с Иркутским техникумом архитектуры и строительства предприятие готовит специалистов для алюминиевой отрасли и знакомит молодёжь с профессиями, востребованными на современном производстве.

На днях в Шелеховском филиале ИТАС прошёл день открытых дверей «Профессионалитета». Школьники, студенты и их родители узнали о возможностях обучения и перспективах трудоустройства. Члены молодёжного совета ИркАЗа рассказали гостям о заводе, его истории и профессиях, которые можно освоить, чтобы в будущем работать на предприятии.

Особое внимание уделили направлению «Металлургия», которое РУСАЛ открыл в техникуме. Студенты посещают производственные площадки, знакомятся с работой оборудования и проходят практику по разным направлениям производства. Сотрудники ИркАЗа преподают в техникуме и делятся с учащимися собственным опытом. А учебные программы корректируются с учётом современных технологий и задач алюминиевого производства.

«Для ИркАЗа сотрудничество с техникумом это прежде всего инвестиция в будущее. Предприятие помогает молодым людям выбрать профессию, получить практические знания и увидеть перспективы работы в родном регионе. А значит, у будущих металлургов есть возможность начать профессиональный путь ещё за школьной партой или во время учёбы в техникуме», – поделилась начальник отдела развития персонала и корпоративных программ ИркАЗа Ольга Кремлёва.

Поддержка образования и развитие профессиональных возможностей в городах ответственности компании стали важной частью подхода РУСАЛа. Эту традицию заложил основатель компании Олег Дерипаска, уделявший особое внимание развитию образования и подготовке квалифицированных кадров в регионах.