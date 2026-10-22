Строительство городского спортклуба обсудили в мэрии Иркутска

В администрации Иркутска прошло совещание под председательством первого заместителя мэра Светланы Колотовкиной, на котором рассмотрели возможность строительства «Первого городского спортивного клуба Иркутска». В мероприятии участвовали руководители профильных комитетов и представитель инвестора — глава АНО «Академия мини-футбола» Илья Шевцев.

«В городе мало спортивных сооружений с футзалом, соответствующим стандартам, а те, что есть, заняты взрослыми любительскими командами. Мы хотим создать профессиональный спортивный клуб, где дети смогут тренироваться и получать полноценную практику. Сейчас в Иркутске есть только один такой клуб — "ИрАэро". Наш проект будет направлен на развитие не только футбола, но и других видов спорта под одним брендом. В нем смогут заниматься как дети, так и взрослые», — сказал Илья Шевцев.

Проект представляет собой крытый манеж с универсальной площадкой 20 на 40 метров, трибунами, раздевалками и служебными помещениями, а также парковку и благоустройство территории.

Светлана Колотовкина подчеркнула, что мэрия будет поддерживать каждый спортивный проект в Иркутске, используя все существующие механизмы. На совещании изучили параметры проекта и рекомендовали АНО «Академия мини-футбола» обратиться в АО «Корпорация развития Иркутской области» для сопровождения в рамках масштабного инвестиционного проекта.