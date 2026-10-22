Новый магнит для ТЦ: почему падел-корты стали главным оружием в борьбе за покупателя

Международная консалтинговая компания Nikoliers представила исследование «Спорт в большом городе». Согласно данным аналитиков, падел-теннис становится новым драйвером ревитализации коммерческой недвижимости: в 2026 году 34% всех новых кортов в двух столицах откроются на базе торговых центров.

Масштабы рынка

По данным Федерации падела, на конец 2025 года в России действовало порядка 570 кортов. Около 75% рынка сконцентрировано в Москве и Санкт-Петербурге.

В Москве и области сегодня действует 84 клуба (355 кортов). Более 45% рынка представлены сетевыми игроками, крупнейшие из которых — «Падл-хаб / Академия будущего» (23%), Lunda (16%) и Nevel (10%). Средняя площадь клуба составляет от 1 200 до 2 500 кв. м.

В Санкт-Петербурге и области работает 24 клуба на 110 кортов, при этом доля сетевых игроков здесь пока не превышает 17%.

Цена вопроса

Несмотря на стремительный рост, падел по-прежнему остается дорогим видом досуга. Средняя стоимость аренды корта в московских клубах составляет 4 000–6 000 руб./час. Для развития доступной инфраструктуры городские власти запустили проекты «Московские сезоны» (13 открытых кортов по цене 1 000 руб./час) и «Московский спорт» (6 бесплатных кортов в центре), которые работают в летний сезон.

Почему падел — это выгодно для ТЦ?

Эксперты Nikoliers отмечают, что на фоне роста рынка падел становится инструментом реконцепции торговых центров. Несмотря на технические сложности (высота потолков, звукоизоляция, нагрузки на перекрытия), управляющие компании отмечают, что этот формат позволяет обновить пул арендаторов и привлечь новую аудиторию. Помимо моллов, клубы активно занимают помещения в бывших промышленных зданиях, что способствует джентрификации районов.

«Падел-теннис — один из самых динамично развивающихся форматов в сегменте спортивно-досуговой инфраструктуры. Сегодня порядка трех четвертей рынка сконцентрировано в Москве и Санкт-Петербурге, – подчеркивает Анна Никандрова, партнер Nikoliers. – Операторы все чаще выбирают размещение в торговых центрах. Понимание специфики этого бизнеса и своевременное принятие решения о размещении падел-клуба — важный шаг для девелоперов. Мы внимательно изучаем практику коллег в обеих столицах, чтобы применять эти знания в наших проектах».