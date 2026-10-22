«Кубинский сценарий»: аналитик Сбера объяснил, почему старые машины в России никогда не исчезнут

Российский авторынок движется по «кубинской» модели: автомобили не утилизируются, а десятилетиями перемещаются между регионами, постепенно теряя в цене. Об этом заявил старший управляющий директор — руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в ходе Стратегического форума автоиндустрии, передаёт РБК.

География «старения»

По словам Матовникова, после Кубинской революции 1959 года и эмбарго жители острова десятилетиями поддерживали на ходу машины 1950-х годов. В России реализуется схожий сценарий, но с региональной спецификой.

«В некотором смысле мы уже там», — сказал Матовников, отвечая на вопрос о реализации «кубинского сценария» к 2030 году.

Российская специфика заключается в том, что машины не столько передаются «от отца к сыну», сколько мигрируют по стране по мере удешевления. Новые автомобили (в том числе иностранные) продаются преимущественно в крупнейших городах, российские — в Поволжье и Центральной России. По мере снижения цены на вторичном рынке они распределяются дальше. Одним из крупнейших рынков таких «возрастных» машин становится Северный Кавказ. За Уралом и в Сибири, по словам аналитика, заметную роль играют азиатские бренды.

Сухая статистика

Данные агентства «Автостат» подтверждают старение автопарка:

Средний возраст легковых автомобилей в России на 1 июля 2026 года составлял 15,4 года.

На начало года 69% всех легковых машин в стране были старше десяти лет.

Поколение «рулить, но не владеть»

Отдельно Матовников обратил внимание на изменение потребительских привычек молодежи.

«Ребята не отказались рулить, они отказались владеть», — сказал аналитик.

По его мнению, молодые россияне не отказываются от поездок, но всё меньше хотят владеть собственной машиной. Траты на бензин у них сопоставимы с другими группами, однако расходы на владение (обслуживание, налоги, амортизация) снижаются. В крупнейших городах уже есть инфраструктура (каршеринг, кикшеринг), позволяющая обходиться без личного авто. Кроме того, покупка машины сопряжена с быстрой потерей стоимости: сразу после выезда из автосалона автомобиль дешевеет примерно на 20%. На этом фоне эксперт прогнозирует рост сегмента услуг по совместному использованию автомобилей.