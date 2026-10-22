В Иркутске за сутки уложили около 1400 тонн асфальта на пяти дорогах

За прошедшие сутки в Иркутске уложили около 1400 тонн асфальтобетона на пяти ремонтируемых дорогах. Верхние и нижние слои покрытия обустроили на улицах Чернышевского, Ширямова, Розы Люксембург, Восточном промузле и в 12-м Советском переулке. Работы ведет «Иркутскавтодор» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает администрация города.

На Чернышевского и в 12-м Советском переулке завершено асфальтирование верхнего слоя; в переулке осталось установить знаки, нанести разметку и обустроить газоны.

На улицах Марии Цукановой и Рабочего Штаба уложены верхний слой основания и нижний слой покрытия на дополнительных полосах и в автобусном кармане, на Ширямова заасфальтировали крайнюю полосу — далее покрытие обновят по всей ширине от аэропорта до Пискунова.

На Восточном промузле завершили тротуары и ночью приступили к нижнему слою.

На улице Розы Люксембург уложено около 200 погонных метров нижнего слоя, ремонты идут в усиленном режиме, пока позволяет температурный режим.

«Национальный проект — это реальный инструмент, который позволяет нам обновлять городские дороги и делать их безопаснее, а жизнь иркутян — комфортнее. Мы комплексно обновляем участки на самых загруженных магистралях. Подрядчики используют асфальтобетонную смесь, рассчитанную на высокую транспортную нагрузку и сибирские климатические условия», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.