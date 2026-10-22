Кирилл Царёв: ИИ-агенты станут новым игроком на авторынке

Искусственный интеллект скоро станет новым важным игроком на автомобильном рынке и будет помогать как покупателям, так и продавцам. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв на стратегическом автомобильном форуме «Для тех, кто рулит».

По словам Кирилла Царёва, в ближайшие три года появятся ИИ-агенты, которые будут вести торг за машины между собой. Покупателям это поможет приобретать автомобили по разумной цене. Продавцам такая система не даст упустить факторы, которые могут снизить цену на конкретную машину в ближайшем будущем.

По прогнозу Сбера, в 2030 году каждый второй россиянин будет начинать выбор автомобиля не с похода в салон, а с разговора с ИИ. Человеку больше не нужно тратить выходные на поездки по салонам, чтобы потом узнать, где были самые выгодные предложения — в этом ему поможет ИИ-агент.

«Мы видим, как технологии делают рынок предсказуемым и справедливым. Искусственный интеллект уберёт информационный шум и давление при выборе машины. Дилерам предстоит научиться продавать автомобили не только людям, но и нейросетям, которые объективно сравнивают комплектации и цены. Это непривычно, но это отличная возможность для прозрачного бизнеса и для покупателя выстроить честный и открытый диалог», — Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка.