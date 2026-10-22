Банк Уралсиб стал участником проекта «Финансовый экспресс» в Кузбассе

В Беловском городском округе Кемеровской области 15 октября прошел ежегодный информационно-просветительский проект «Финансовый экспресс». Для жителей округа организовали мероприятия по повышению финансовой грамотности, участниками которых стали более 6,5 тысячи человек.

«Финансовый экспресс» проходит в Кузбассе с 2011 года и является важным проектом областной программы по повышению финансовой грамотности населения. В 2026 году он проходил в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Организаторами мероприятия выступили Министерство финансов Кузбасса, Региональный центр финансовой грамотности на базе Кемеровского государственного университета и администрация Беловского городского округа при поддержке Отделения Кемерово Сибирского ГУ Банка России.

Банк Уралсиб стал активным участником проекта «Финансовый экспресс»: были проведены 9 уроков финансовой грамотности для воспитанников четырех детских садов округа, учеников лицея и общеобразовательной школы. За активное участие в проекте Уралсиб получил благодарственное письмо Министерства финансов Кузбасса.

«Банк Уралсиб проводит мероприятия по обучению финансовой грамотности для разных возрастных групп, в том числе ставя своей целью научить детей и подростков правильно ориентироваться в финансовом мире. Так, например, банк разработал специальную программу для воспитанников детских садов и уже третий год успешно проводит такие занятия. Мы и в дальнейшем будем поддерживать инициативы Правительства Кузбасса по повышению финансовой грамотности населения региона», – отметила исполнительный директор, руководитель Урало-Сибирского макрорегиона ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева.