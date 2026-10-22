Информация о проверке воинского учета в Приангарье оказалась фейком

В соцсетях начал распространяться документ о якобы проводимой проверке достоверности сведений воинского учета в связи с выявленными техническими сбоями в Иркутской области. Информация оказалась фейком.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«В средства массовой информации поступает ложная информация от имени военных комиссариатов о проверке достоверности сведений воинского учета. Распространяемые документы и информация являются недостоверными», – прокомментировали в областном правительстве.

Там также призвали доверять только официальным каналам информации.