Заведующую ветучастком в Черемхово уличили в служебном подлоге

В городе Черемхово Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей ветеринарным участком. Ее уличили в служебном подлоге, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствие считает, что женщина оформила и выдала ветеринарные свидетельства на перевозку крупного рогатого скота через специальную электронную систему. Это она сделала незаконно: не проверила животных и не провела нужные исследования, то есть в документах указала ложные сведения об их здоровье и санитарном состоянии.

В настоящее время проводится расследование.