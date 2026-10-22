Пробки сковали Иркутскую область из-за снегопада

Сегодня вечером из-за снегопада многие жители региона столкнулись с серьезными пробками на дорогах. Осадки затронули Иркутск, Шелехов, Братский, Куйтунский, Тулунский, Слюдянский районы и другие территории, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Чтобы улучшить обстановку, задействованы 18 комбинированных дорожных машин. Остальные машины в полной готовности выйти на трассы с повышенной интенсивностью движения. Из-за работы спецтехники возможно перекрытие движения.

На участках трасс Иркутск – Оса – Усть-Уда, Ново-Ленино – Максимовщина, Иркутск – Шелехов, Иркутск – Листвянка, Залари – Жигалово, Братск – Усть-Илимск, Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово, Усть-Ордынский – Качуг идет подсыпка дорог песчано-соляной смесью.

На трассах Нижнеудинского, Нижнеилимского, Тулунского района ведется очистка от снега.