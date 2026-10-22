Жительница Приангарья отсудила более 1 млн рублей за проживание в аварийном доме

В Бодайбинском районе местной жительнице, проживающей в аварийном доме, удалось отсудить выплату. Подробности рассказали в прокуратуре Иркутской области.

«В 2017 году жилое помещение, принадлежащее заявительнице, признано непригодным для проживания и подлежащим расселению. Однако своевременно меры для переселения женщины из аварийного помещения не принимались», – пояснили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокуратура потребовала изъять у пенсионерки жилья с выплатой ей выкупной стоимости. Женщина получит свыше 1,3 млн рублей.