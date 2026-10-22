Иркутяне обеспокоены слухами о сокращениях педагогов: комментарий министра

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов прокомментировал сообщения в социальных сетях и мессенджерах о якобы планируемых сокращениях в регионе учителей и персонала образовательных организаций. Глава ведомства подчеркнул, что ситуация в системе образования прямо противоположная.

«В системе общего образования Иркутской области трудятся порядка 25 тысяч педагогических работников. У нас не сокращаются, а напротив – активно привлекаются кадры. Это объясняется тем, что в Приангарье образовательная инфраструктура развивается за счет строительства новых и модернизации уже имеющихся школьных зданий. И поверьте, школы и сады не останутся без вспомогательного персонала», – прокомментировал он.

Он отметил, что в 2026-2027 учебном году увеличилось число педагогических работников. Их число выросло на 357 человек, что позволило снизить нагрузку на одного педагога.

Для организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья увеличено число узких специалистов: учителей-логопедов, учителей-дефектологов и педагогов-психологов более чем на 100.

Количество педагогов дополнительного образования выросло до 820 человек. В 2025 году их было 758.