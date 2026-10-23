Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 октября: 10 765,2598 руб/1 г золота и 150,0900/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 765,2598 руб.
- 1 грамм серебра - 150,0900 руб.
- 1 грамм платины - 4 267,6099 руб.
- 1 грамм палладия - 2 850,0300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 104,9402 р. (0,97%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4000 р. (0,27%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 40,9398 р. (0,95%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 60,3699 р. (2,07%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.