Банки чего-то ждут: почему крупнейшие банки начали повышать ставки по вкладам ещё до решения ЦБ РФ

На протяжении последних трёх декад, по данным финансовых маркетплейсов, средняя максимальная ставка по вкладам держится стабильно — на отметке 13,05%. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, при этом ряд банков из топ‑10, включая Газпромбанк, Альфа‑Банк, ДОМ.РФ и ПСБ, даже пошли на повышение ставок.

«Причины роста доходности по депозитам кроются в текущей монетарной ситуации. Во‑первых, с сентября регулятор приостановил снижение ключевой ставки — впервые за 15 месяцев ЦБ РФ не стал её корректировать. Во‑вторых, рынок закладывает дальнейшее ужесточение денежно‑кредитной политики. Одни игроки рассчитывают, что ставка в 14% годовых сохранится как минимум до конца 2026 года, другие не исключают её повышения. Часть банков поднимает ставки самостоятельно, стремясь удержать клиентские средства и компенсировать отток ликвидности без оглядки на будущие решения ЦБ РФ. Другие, не испытывая дефицита ресурсов, используют рост доходности как маркетинговый рычаг. Так они укрепляют лояльность текущих вкладчиков и пытаются опередить конкурентов в борьбе за новых клиентов», — поясняет эксперт.

Согласно финансовым маркетплейсам, в десятке крупнейших банков средняя доходность по вкладам на 2–4 месяца находится в диапазоне 12,5–13,5% годовых, а по полугодовым депозитам — примерно на уровне 13% годовых. Основной рост ставок в сентябре и октябре пришёлся на вклады сроком 2–3 месяца; отдельные банки улучшили условия и по полугодовым программам.

«При этом в октябре повышение ставок зафиксировали не более пяти участников из топ‑10. Параллельно улучшают условия и небольшие, а также региональные банки. В то же время некоторые крупные игроки продолжают снижать ставки — это связано не с нехваткой ликвидности, а с задачей сократить стоимость фондирования», — уточняет Мильчакова.

«Мы ожидаем, что после 23 октября, когда Банк России, скорее всего, вновь оставит ключевую ставку на уровне 14% годовых, тенденция к росту ставок по вкладам может стать более выраженной. Дополнительным стимулом послужат приближающиеся новогодние праздники, в этот период банки традиционно усиливают привлекательность депозитов, чтобы порадовать действующих клиентов и заинтересовать новых. К концу 2026 года средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках может вырасти, если ЦБ РФ сохранит ключевую ставку без изменений ещё и в декабре, до 13–14% годовых», — заключает Наталья Мильчакова.