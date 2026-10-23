Четыре банка из топ-20 повысили ставки по кредитам наличными

Индекс полной стоимости кредита наличными, рассчитываемый «Финуслугами», на 22 октября 2026 года достиг 30,08% годовых — на 0,56 п.п. выше значения 10 сентября, накануне прошлого заседания ЦБ по ключевой ставке. Показатель отражает среднюю ПСК в 20 крупнейших банках по объему розничного кредитного портфеля. Об этом сообщают «Финуслуги».

По беззалоговым кредитам средняя ПСК выросла на 0,89 п.п., до 34,35%, по залоговым — на 0,07 п.п., до 23,86%. Полную стоимость беззалоговых кредитов повысили четыре банка, снизили семь, пять оставили без изменений.

По кредитам с залогом ПСК выросла в одном банке, снизилась в двух, пять сохранили условия. ПСК в топ-20 варьируется от 13,88% до 55,90%.

«Сентябрь 2026 года стал переломным для рынка кредитования наличными. Если с января по август объем выдач стабильно рос, то в сентябре он впервые снизился. При этом количество выданных кредитов, наоборот, увеличилось. Ключевой причиной стало заметное падение среднего чека — с 209 до 195 тысяч рублей. Спрос на кредиты продолжает расти: он был искусственно накоплен за последние два года, а ставки стали ниже. Однако возможности банков ограничены: макропруденциальные требования регулятора не смягчаются, а аудитория заемщиков с каждым месяцем становится все более закредитованной, что вынуждает кредиторов одобрять все меньшие суммы», — рассказал ранее генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.