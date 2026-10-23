Эксперт: ипотека под 18,8% отсекает большинство покупателей жилья

Высокие ипотечные ставки сегодня отсекают более половины потенциальных покупателей квартир. Для возвращения массового спроса рыночная ипотека должна подешеветь как минимум до 10% годовых, а в идеале — еще ниже. Такую оценку высказала владелец агентства недвижимости AVG Недвижимость Анна Гусева.

«Дорогая ипотека сегодня отсекает больше половины людей, которые хотели бы купить квартиру. Покупателей пугает не только ставка сама по себе. Когда человек начинает считать, сколько ему придется отдавать банку каждый месяц, желание покупать жилье зачастую просто исчезает. Платить больше 100 тысяч рублей ежемесячно за обычную квартиру стоимостью 8 миллионов рублей большинство семей не может себе позволить. Поэтому, чтобы покупатели действительно начали возвращаться на рынок, ипотечная ставка должна опуститься хотя бы до 10%, а лучше еще ниже», — объясняет Анна Гусева.

По мнению эксперта, разница между ключевой ставкой ЦБ в 14% и рыночной ипотекой под 18,8% объясняется экономикой банков: им нужно покрывать стоимость привлеченных денег, собственные расходы, риски невозврата и получать прибыль.

Снижение ключевой ставки само по себе не гарантирует быстрого восстановления спроса, пока рыночная ипотека существенно дороже 10%.

Однако резкого снижения цен на новостройки Гусева не ждет: застройщики работают с банковскими деньгами, а стоимость квартир уже заложена в финансовые модели проектов, поэтому массово распродавать жилье с убытками они не заинтересованы — банкам и девелоперам выгоднее дождаться восстановления спроса. Главным условием возвращения массового спроса станет не снижение цен, а доступная ипотека; пока ставки высоки, покупатели откладывают сделки из-за большой ежемесячной нагрузки.