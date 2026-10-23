Несколько крупных банков повысили ставки по кредитам: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: четыре крупных банка повысили ставки по кредитам, выдачи кредитов в автосалонах могут сократиться в 2027 году, Госдума приняла в I чтении законопроект о принципе «бери или плати», а в Иркутской области обнаружили следы медведей на популярных у туристов скальниках. Подробнее – в обзоре СИА.

Повышение ставок

Четыре банка из списка крупнейших повысили ставки по кредитам наличными, семь снизили, пять банков оставили без изменений. По беззалоговым кредитам наличными средняя полная стоимость кредита выросла на 0,89 п. п., до 34,35%, по залоговым – на 0,07 п. п., до 23,86%.

Бери или плати

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который закрепляет в ГК механизм «бери или плати» (take or pay). Он позволяет бизнесу заранее прописывать в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств, которая при добросовестном исполнении договора не будет снижаться судами. Закон направлен на защиту добросовестных поставщиков.

Меньше автокредитов

В 2027 году выдачи автокредитов в автосалонах могут заметно сократиться – на 40-60% – из-за ужесточения правил подтверждения доходов заемщиков, отмечают аналитики Т-Банка. При этом рынок автокредитов в текущем году демонстрирует устойчивый рост. По данным Frank RG, за девять месяцев 2026 года объем выдачи превысил 1,42 трлн руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Ъ.

Медведи на скальниках

На Олхинском плато в Иркутской области обнаружили следы медведей. Туристов попросили воздержаться от походов на эту территорию. «При обследовании территорий памятников природы скальный останец «Витязь» и «Идол» инспекторами опергруппы обнаружены свежие следы медведя», – отметили в Дирекции по ООПТ регионального значения Приангарья.

Сокращения педагогов?

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов прокомментировал сообщения о якобы планируемых сокращениях в регионе учителей. Глава ведомства подчеркнул, что ситуация в системе образования прямо противоположная. Сегодня в ней трудятся порядка 25 тысяч педагогических работников. В регионе не сокращаются, а напротив – активно привлекаются кадры, отметил министр.