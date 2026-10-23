Главную елку Иркутска зажгут 26 декабря

В Иркутске состоялась пресс-конференция о подготовке к Новому году. Встреча 2027 года пройдет под девизом «Сказки новогоднего Иркутска», а центром праздника станет сквер имени Кирова, где уже началась сборка 30-метровой елки. Об этом сообщает администрация города.

«Долго думали, какой должна быть главная новогодняя красавица, достойная иркутян и гостей города, — и сделали ее уникальной, иркутской, с нашим бабром и узнаваемыми достопримечательностями. Помимо сквера Кирова, праздничные локации появятся еще на 30 площадках города», — сказала советник мэра Инга Корочкина.

На елке появятся бабр и соболь, а декор сделают разборным. Ограждение из 16 секций общей длиной около 50 метров украсят изображениями драмтеатра, авиазавода, Глазковского моста, доходного дома Шастина, Московских ворот, костела и других мест. В сквере также появятся звездное небо, световые арки, зеркальные композиции, фотозоны и 10 туристических домиков в стиле деревянного зодчества.

16 разрисованных бабров с Нижней набережной переедут в сквер, двух разместят у обновленной Резиденции Деда Мороза — с панорамными окнами и зеркальными наличниками.

Открытие елки — 26 декабря:

праздник начнется с «Белого парада» и открытия резиденции, продолжится театрализованным представлением около 60 минут,

примерно в 18:00 засветятся огни.

Резиденция будет работать 26–27 декабря с 15:00 до 20:00, 31 декабря — с 13:00 до 18:00, с 1 по 7 января — ежедневно с 15:00 до 20:00.