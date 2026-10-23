«Момент истины» для застройщиков: почему Иркутск тоже ждет волна банкротств?

На федеральном уровне прогнозируют масштабную чистку в строительной отрасли. За три квартала 2026 года в России инициировано 1,62 тысячи дел о банкротстве — на 38% больше, чем годом ранее. Лидерами по количеству исков предсказуемо стали Москва (455 дел), Санкт-Петербург (127), Московская область (104), Татарстан (79) и Краснодарский край (52).

Как заявил в интервью «Газете Дело» Дмитрий Ружников, генеральный директор компании «Новый город», иркутская строительная отрасль также не избежит этой участи. Модель проектного финансирования и эскроу-счетов, на которую перешли девелоперы для безопасности покупателей, сегодня проходит проверку на прочность.

Напомним, с 2019 года застройщики обязаны работать через банки: деньги дольщиков хранятся на счетах до конца стройки, а компании кредитуются. По словам Ружникова, эта ситуация была заложена законом о долевом строительстве и усугублена льготной ипотекой.

«Когда строительную отрасль только переводили на проектное банковское финансирование, на всех уровнях власти говорили, что лишь опытные застройщики будут допущены на рынок. И сначала, когда для банков этот рынок был непонятен, они в самом деле опирались на серьезных игроков. Но через пару-тройку лет, когда механизм стал понятен, когда льготная ипотека позволила продавать любые проекты, стать застройщиком мог уже кто угодно. Риски брал на себя банк», — поясняет Дмитрий Ружников.

По его словам, система создала иллюзию безопасности: банку было выгодно выдать кредит, чтобы запустить стройку, а знание рынка от девелопера не требовалось — финансисты сами просчитывали модели и искали подрядчиков.

«Сейчас наступает момент истины. Во-первых, ставка проектного финансирования высокая. Во-вторых, льготная ипотека закончилась, а спрос упал в 4–5 раз. Скоро девелоперы поймут, что строить им еще год, а кредитная ставка съела всю прибыль», — предупреждает Ружников.

Эксперт не исключает, что многим компаниям проще будет зафиксировать убытки и остановить стройки.

«Вот тут мы и проверим, насколько банки готовы стать гарантами прав обманутых дольщиков и достраивать проекты, которые они одобряли и кредитовали. Думаю, что крупные организации вроде Сбера, ДОМ.РФ имеют ресурсы для этого», — резюмирует Дмитрий Ружников.