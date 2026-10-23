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Трамп объявил о снятии ограничений на работу Starshield в Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о снятии ограничений на использование военной спутниковой системы Starshield на территории Украины. Трамп отказался комментировать, вел ли он переговоры с Илоном Маском, основателем SpaceX, по этому вопросу, отметив: «Звонил ли я или кто-то другой, наверное, не имеет значения. В конечном итоге он вернул это». Об этом сообщают "Ведомости".

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Ранее, 22 октября, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп связался с Маском с просьбой снять ограничения на работу Starshield в Украине. По данным издания, система начала функционировать вскоре после этого разговора. Некоторые украинские чиновники отметили, что связь пока не работает полностью, но скорость передачи данных значительно выросла по сравнению с предыдущим периодом.

21 октября The Wall Street Journal сообщила, что Маск самостоятельно принял решение ограничить работу системы Starshield на Украине без уведомления Трампа. Это решение последовало после новых ударов Украины по российской энергетической инфраструктуре. В последние недели как Маск, так и Трамп критиковали Киев за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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