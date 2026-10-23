Почти 40 домов и три соцучреждения в Усолье-Сибирском на ночь остались без тепла

Накануне вечером в городе Усолье-Сибирском произошло аварийное отключение отопления, в результате чего на ночь без тепла остались почти 40 домов и три социальных учреждения, следует из данных ГУ МЧС России по Иркутской области.

«В 21:30 по местному времени 22 октября от оперативного дежурного ЕДДС Усолья-Сибирское поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения. Без тепла 39 многоквартирных домов, в которых проживают 6125 человек, из них 675 детей, три социально значимых объекта – школа и два детсада», – пояснили в МЧС.

Ночью проводились восстановительные работы, что позволило к утру вернуть тепло людям.