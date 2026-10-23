Что ждет рынок недвижимости в 2027 году? Большое видеоинтервью Дмитрия Ружникова, Новый город

Генеральный директор компании «Новый Город» Дмитрий Ружников в откровенном интервью газете «Дело» накануне 30-летия предприятия делится своим мнением о проблемах в отрасли:

Почему он считает переход к эскроу и проектному финансированию ошибочным решением?

Когда стоит ждать банкротств среди девелоперов и почему это станет вызовом для банков?

Как "Новый город" на пороге 30-летия перестраивает не только свой продукт, но бизнес-подходы в целом?

Как изменится главный на сегодня проект засйтройщика- ЖК «Авиатор», и какова судьба «Малой Еланки» - другого мегапроекта компании, расположенного рядом с будущим аэропортом?

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