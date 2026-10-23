Минэнерго опровергло подорожание бензина из-за импорта

В Министерстве энергетики РФ заявили, что сообщения о росте цен на топливо из-за импорта не соответствуют действительности. Ведомство утверждает, что доля ввозного бензина на рынке остается незначительной и не может влиять на средний чек на АЗС, передаёт РБК.

«Объем импортного бензина на внутреннем рынке остается незначительным, и потребность в нем снижается. Данный объем позволяет сбалансировать спрос и предложение, но не оказывает существенного влияния на цену», — сообщили в Минэнерго.

Механизм защиты

В ведомстве напомнили о работе импортного демпфера. Этот механизм компенсирует для потребителей разницу между высокими мировыми котировками и ценой на внутреннем рынке, фактически субсидируя заправки.

Текущая ситуация

По данным Росстата, с 13 по 19 октября бензин в России подешевел на 0,7% (64 копейки), а дизельное топливо — на 9 копеек. Минэнерго связывает это с двумя факторами:

Выход НПЗ из ремонта: заводы вернулись к работе, увеличив предложение.

Сезонность: спрос на топливо традиционно снижается осенью.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что нефтяные компании просят правительство повысить предельные цены на бензин на 2,1 рубля, так как импорт обходится дорого, а демпфер не всегда покрывает убытки. Однако Минэнерго заверило, что продолжит контролировать рынок и принимать меры для насыщения внутреннего спроса.