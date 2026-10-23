Иркутянка отсудила у недобросовестной студии растяжки больше 130 тысяч

Студия балета и растяжки в Иркутске заплатит более 131 тысячи рублей за невыполнение обязательств перед клиентом. Подробнее о деле рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Согласно материалам дела, женщина обратилась в суд после того, как студия балета отказалась вернуть деньги за неиспользованный абонемент. Услуги стоимостью 44 625 рублей были оплачены в рассрочку, но из-за личных обстоятельств женщина расторгла договор.

Предприниматель обязался вернуть 41 625 рублей за вычетом комиссии банка в течение 10 дней, а позже прислал гарантийное письмо с обещанием выплаты до сентября 2025 года. Поскольку деньги так и не поступили на счет, клиентка пошла в суд.

С ответчика взыскана сумма, уплаченная по договору, неустойка за просрочку возврата денег, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – всего более 131 тысячи рублей.