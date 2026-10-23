Алкоголь на дом: В Госдуме разгорелся скандал из-за плана продавать вино через «Почту России»

В российском парламенте обострились споры вокруг легализации дистанционной продажи алкоголя. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий онлайн-продажу российского вина через «Почту России», однако парламентская оппозиция выступила резко против, сообщают "Ведомости".

Позиция противников

Председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) заявила, что приступать к рассмотрению документа без широких общественных слушаний преждевременно. По её мнению, инициатива несёт прямую угрозу демографическому потенциалу страны.

Суть инициативы

Эксперимент предполагает продажу через сайт «Почты России» тихих, крепленых и игристых вин, произведенных из винограда, выращенного в России или странах ЕАЭС. Контроль за оборотом будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль через систему ЕГАИС. Изначально пилотный проект планируется запустить в Москве и Московской области.

История вопроса

В России возобновилось обсуждение онлайн-продаж алкоголя по поручению президента. Ведомства вернулись к идее эксперимента с «Почтой России» и маркетплейсами, который прорабатывают Минэкономразвития, Минсельхоз и Минпромторг. Хотя законопроекты лежат в Госдуме с 2021 года, активное рассмотрение началось только сейчас — первое чтение намечено на 28 октября. Ключевым инструментом контроля может стать биометрия для проверки возраста.