Президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству «Вести» прокомментировал заявления о возможных уступках Киева, назвав территории, которые Украина якобы готова уступить, частью «исторической России». «Это не их территория, это территория исторической России. Люди, проживающие на этих землях, проголосовали сначала за государственную независимость, а затем — за воссоединение с Российской Федерацией», — подчеркнул он, передаёт РБК.

Путин отметил, что Россия не стремится к войне с Украиной, однако если нынешнее украинское руководство хочет продолжать боевые действия, то пусть воюет. Он также задался вопросом, почему все должны платить и поставлять оружие Украине.

Накануне, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о готовности заморозить боевые действия по текущей линии фронта. В ответ на вопрос ведущего, готов ли Киев к соглашению, при котором под его контролем останется около 75% территории, Зеленский подтвердил необходимость временной заморозки конфликта.

Российская сторона настаивает на полном выводе украинских войск с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Путин подчеркнул, что речь идет о территориях в пределах административных границ, существовавших на момент их включения в состав Украины. Начало вывода войск и официальный отказ Киева от вступления в НАТО названы Москвой обязательными условиями для прекращения огня и начала переговоров. Кроме того, Россия требует закрепить принадлежность этих регионов, а также Крыма и Севастополя, в международных договорах.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым и Севастополь, согласно статье 65 Конституции РФ, признаны субъектами России.