«Аэрофлот» уличили в овербукинге при продаже билетов на рейс Иркутск – Красноярск

Авиакомпанию «Аэрофлот» привлекли к административной ответственности за овербукинг – продажу большего количества билетов, чем реально было в самолете, на рейс Иркутск – Красноярск, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В октябре 2025 года количество проданных билетов на рейс по маршруту Иркутск – Красноярск превысило количество мест на борту самолета, в связи с чем одному из пассажиров было отказано в перелете», – пояснили в надзорном ведомстве.

Компанию привлекли к ответственности по статье «Оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам».