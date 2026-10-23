Корпорации-зомби: The Atlantic раскрыл главную слабость экономики Китая

Несмотря на агрессивную экспансию китайских компаний по всему миру, фундаментальной проблемой экономики КНР остается их крайне низкая рентабельность. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на отчет лондонского аналитического центра Capital Economics, передаёт РБК.

Согласно исследованию, доля убыточных промышленных предприятий в Китае с 2018 года выросла вдвое и достигла 30%.

Корень проблемы кроется в политике местных властей. Ради сохранения рабочих мест и выполнения плановых показателей по росту ВВП, региональные правительства систематически поддерживают субсидиями неэффективные компании. Это привело к формированию огромного пласта «корпораций-зомби» — фактически несостоятельных предприятий, которые существуют исключительно за счет бесконечных кредитов и вливаний из госбюджета.

Эксперты указывают на опасный парадокс: стремление Пекина к технологической автономии через наращивание масштабов производства делает экономику хрупкой. Огромные вложения в неэффективные компании раздули долг нефинансового сектора, который превысил 300% от ВВП.

Более того, экспорт дешевой, но убыточной продукции провоцирует ответную реакцию Запада. США и ЕС вводят заградительные тарифы и пошлины на китайские электромобили и другие товары, что напрямую бьет по финансовой стабильности заводов КНР.