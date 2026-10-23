Малые банки просят освободить их от социальных вкладов

С 1 июля 2025 года россияне могут открывать социальные счета и вклады в системно значимых банках, а с начала 2027 года к программе должны присоединиться остальные кредитные организации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо АРБ председателю Госдумы Вячеславу Володину от 20 октября.

Однако небольшие игроки считают, что расходы на запуск новых продуктов могут оказаться слишком высокими по сравнению с возможным спросом, поэтому Ассоциация российских банков просит освободить региональные кредитные организации с базовой лицензией от этой обязанности.

Социальный вклад позволяет получателям господдержки разместить до 50 тыс. рублей на срок до года по ставке, совпадающей с максимальным процентом по депозитам физлиц до 12 месяцев, пояснил директор аналитического департамента «Ингосстрах Банка» Василий Кутьин.

Чтобы предлагать такие услуги, банкам нужно настроить автоматизированные системы и обеспечить взаимодействие с «Госуслугами» — по оценке АРБ, расходы могут достигать 10 млн рублей, хотя эта сумма, вероятно, отражает верхнюю границу, считает Кутьин: у большинства банков инфраструктура уже есть.

Реальная стоимость подключения, по оценке аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, составит 1–4 млн рублей в зависимости от состояния IT-систем, но для небольшого игрока даже такие вложения могут не окупиться при низком спросе.

Напомним, что на протяжении последних трёх декад, по данным финансовых маркетплейсов, средняя максимальная ставка по вкладам держится стабильно — на отметке 13,05%. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, при этом ряд банков из топ‑10, включая Газпромбанк, Альфа‑Банк, ДОМ.РФ и ПСБ, даже пошли на повышение ставок.