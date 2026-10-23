Тяжеловесы не тянут: Сбер и Газпром уперлись в потолок, а рынок ждет вердикта от ЦБ

Российский рынок акций второй день подряд находится в умеренной коррекции. Если геополитика и цены на нефть пока играют на стороне «быков», то приближающееся заседание Центробанка заставляет инвесторов нервничать.

Техническая причина отката кроется в поведении тяжеловесов индекса Мосбиржи. Акции Сбера, ЛУКОЙЛа и Газпрома достигли сильных горизонтальных зон сопротивления, которые редко пробиваются с первой попытки. Однако фундаментальным фактором давления выступает завтрашнее заседание ЦБ по ключевой ставке.

Хотя консенсус-прогноз экспертов единодушен — ставка останется на уровне 14% годовых, — рынки всегда закладывают риск сюрприза. Любые жесткие комментарии регулятора могут спровоцировать фиксацию прибыли.

Геополитический фактор все еще остается драйвером. Инвесторы с надеждой смотрят на ноябрь, когда могут состояться как трехсторонние переговоры США-Россия-Украина, так и встреча Трампа, Путина и Си, которую СМИ уже окрестили «Ялтой 2.0».

Техническая картина

Индекс МосБиржи закрывает основную сессию в районе 2429 пунктов.

Ближайшая поддержка: 2415 п.

Ближайшее сопротивление: 2441 п.

В пятницу ожидается повышенная волатильность: рынок будет отыгрывать итоги заседания ЦБ и сопутствующую риторику, отмечают эксперты БКС.