Массовая авария с участием фур произошла в Иркутской области: трасса перекрыта

Пять фур столкнулись на трассе ФАД Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе. Автомобили перекрыли движение. Подробности рассказали в пресс-службах ГУ МЧС России по Иркутской области и региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

«На 1386-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", вблизи поселка Шумский Нижнеудинского района, произошло столкновение грузовых автомобилей, в результате которого один водитель погиб», – сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В настоящее время движение транспорта ограничено – образовалась пробка. На место направлены силы и средства от ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Выставлены два поста ГИБДД. Задействовано 17 человек, восемь единиц техники МЧС России.