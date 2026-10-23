Абонентов закрывшихся провайдеров передадут крупным операторам

При прекращении работы провайдера или аннулировании его лицензии абонентов переведут на обслуживание к крупному оператору связи. Это следует из справочных материалов к проекту поправок в закон «О связи», которые прорабатываются в Минцифры. Об этом пишет газета «Известия».

«Механизм предполагает определение оператора, который будет обеспечивать непрерывность услуг связи. Такую компанию может определить сам оператор, прекращающий работу, либо за него это сделает уполномоченный государственный орган. Для бесперебойного оказания услуг может потребоваться временная передача элементов сети связи в управление. Подробные условия этой процедуры установит правительство», — сообщили в Минцифры.

По материалам, во временное управление компании — держателя генеральной и универсальной лицензий — перейдут сети закрывшегося провайдера, нумерация, радиочастоты, а также права и обязанности по договорам с абонентами, включая обязательства по платежам. Передающий оператор должен обеспечить сохранность сети и не допустить ее отключения, а также первым получить предложение выкупить инфраструктуру. Назначать управляющего оператора будет межведомственная комиссия; в материалах не уточняется, какие ведомства в нее войдут и по каким критериям она будет выбирать компанию.

Отраслевые ассоциации предупреждали, что из-за новых требований в десятках регионов могут исчезнуть независимые провайдеры.

Напомним, что поправки предусматривают реформу лицензирования: