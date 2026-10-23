Время вскрывать копилки: Иркутян зовут на «Монетную неделю» — мелочь обменяют на банкноты без комиссии

В Приангарье возвращается «Монетная неделя»: с 26 октября по 7 ноября жители Иркутской области смогут без комиссии обменять мелочь на банкноты, зачислить её на счёт или оплатить услуги ЖКХ.

Весенняя акция показала высокую востребованность: иркутяне достали из копилок более 2 миллионов рублей. По словам замуправляющего Отделением Иркутск Банка России Константина Ермолаева, чаще всего в оборот возвращаются монеты номиналом 1 и 10 рублей. Чтобы ускорить процесс в банках и магазинах, монеты лучше заранее рассортировать по номиналу.

Акция проводится по всей стране для возврата мелочи в оборот. Напомним, что монеты — это законное платёжное средство. Если у вас отказываются принимать мелочь, вы имеете право подать жалобу в Роспотребнадзор. Сдать монеты в банк без комиссии можно в любое время, а не только в период акции.