«Ворота Байкала» вошли в тройку лучших: ОЭЗ в Иркутской области признали одной из самых привлекательных в России

На IV Международном форуме ОЭЗ в Москве подвели итоги Х Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Особая экономическая зона «Ворота Байкала» (Байкальск) заняла третье место среди туристско-рекреационных площадок России, уступив лишь «Архызу» и «Байкальской гавани». Всего в исследовании оценивали 51 зону.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что ОЭЗ сегодня — это не просто льготы, а инструмент перезапуска экономики регионов, требующий слаженной работы команд.

Цифры и факты

«Ворот Байкала» Министр экономического развития Иркутской области Виктор Цишковский подчеркнул, что бронза в рейтинге — результат системной работы региона. На данный момент в ОЭЗ на площади 768 гектаров работают 28 резидентов с заявленным объемом инвестиций 17,5 млрд рублей.

Что уже построено и что будет:

Уже есть: 4 отельных комплекса (110 номеров) и более 2,6 млрд рублей частных вложений.

В планах: 27 гостиниц (3–5 звезд), 768 объектов строительства и почти 2000 номеров.

Рабочие места: Планируется создать 880 новых вакансий.

Главная цель проекта — создать современный экологичный центр на южном берегу Байкала в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Отметим, в 2025 году Приангарье посетили более 2 млн человек, к 2036 году планируют свыше 3,5 млн. Эксперты говорят о «охлаждении» рынка в 2026 году. Байкал не исключение: представители отрасли уже ожидают спада турпотока по сравнению с 2025 годом.