Китайские бренды заняли 45% рынка новых автомобилей в России

Доля китайских автомобильных марок среди машин возрастом до пяти лет в России достигла 45%. На российские бренды приходится 30% этого сегмента, на европейские — 10%, корейские — 4%, японские — 3%. Об этом на стратегическом форуме автоиндустрии «Для тех, кто рулит» рассказал руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Его слова передает газета «Известия».
В целом по российскому автопарку позиции китайских марок скромнее — 8%, но с 2020 года их доля выросла в четыре раза. Российские и европейские бренды занимают по 26% всего парка, японские — 17%, корейские — 15%. Автомобили не старше пяти лет составляют 13% парка: больше всего их в Татарстане (17%), меньше всего — на Камчатке (7%).
Средний возраст автомобиля в стране — 12,9 года; самый молодой автопарк в Татарстане (10,8 года), в Удмуртии и Санкт-Петербурге — 11,5 года.
Доля китайских марок среди относительно новых машин в Северо-Западной и Центральной России достигает 50%, на Юге — 47%, в Сибири и на Дальнем Востоке — 46%, на Северном Кавказе — 30% (там российские марки занимают 52% сегмента).
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По словам Матовникова, китайские автомобили чаще встречаются у обеспеченных владельцев и жителей крупных городов, а российские марки распространены среди разных возрастных групп и в сельской местности.
- Более половины проданных в РФ китайских автомобилей теперь собираются на местных заводах. За первые полгода 2026 года продажи машин китайских брендов местной сборки выросли на 42% (до 130,9 тыс. штук).
- В структуре китайского автопарка в РФ доминируют кроссоверы и внедорожники (SUV) — на них приходится 83,2% против 33,3% в целом по российскому автопарку.
- В топ продаж входят такие марки, как Haval (включая популярный Haval Jolion), Geely (например, Geely Monjaro), Changan, а также новые проекты российской сборки, такие как кроссоверы TENET (например, TENET T9).
- Наблюдается быстрый рост интереса к подержанным китайским автомобилям.
- Согласно опросам профильных порталов, около 34% автомобилистов считают, что китайские марки прочно удержат занятую долю даже при гипотетическом возвращении других мировых концернов.