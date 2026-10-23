Китайские бренды заняли 45% рынка новых автомобилей в России

Доля китайских автомобильных марок среди машин возрастом до пяти лет в России достигла 45%. На российские бренды приходится 30% этого сегмента, на европейские — 10%, корейские — 4%, японские — 3%. Об этом на стратегическом форуме автоиндустрии «Для тех, кто рулит» рассказал руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Его слова передает газета «Известия».

В целом по российскому автопарку позиции китайских марок скромнее — 8%, но с 2020 года их доля выросла в четыре раза. Российские и европейские бренды занимают по 26% всего парка, японские — 17%, корейские — 15%. Автомобили не старше пяти лет составляют 13% парка: больше всего их в Татарстане (17%), меньше всего — на Камчатке (7%).

Средний возраст автомобиля в стране — 12,9 года; самый молодой автопарк в Татарстане (10,8 года), в Удмуртии и Санкт-Петербурге — 11,5 года.

Доля китайских марок среди относительно новых машин в Северо-Западной и Центральной России достигает 50%, на Юге — 47%, в Сибири и на Дальнем Востоке — 46%, на Северном Кавказе — 30% (там российские марки занимают 52% сегмента).

По словам Матовникова, китайские автомобили чаще встречаются у обеспеченных владельцев и жителей крупных городов, а российские марки распространены среди разных возрастных групп и в сельской местности.