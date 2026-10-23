Названы города с самым грязным воздухом в Иркутской области

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в период с января по сентябрь проверило качество атмосферного воздуха в крупных городах региона. Названы наиболее грязные населенные пункты.

Чаще всего превышения предельных концентраций фиксировались в Иркутске: среднесуточной – по бенз(а)пирену, бензолу и взвешенным веществам, превышение ПДК максимальной разовой – по бензолу, диметилбензолу, метилбензолу, этилбензолу, бутан-1-олу.

В Ангарске превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано по взвешенным веществам, в Зиме – по взвешенным веществам и углероду, в Шелехове – по диоксиду азота и бенз(а)пирену.

На территории Усолья-Сибирского, Свирска, Черемхово превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.