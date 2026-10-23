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Медведь пытался пробраться в школу по водосточной трубе в Иркутской области

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В селе Залог Качугского района Иркутской области запахи из школьной столовой едва не привели к трагедии. Медведи дважды за полмесяца выходили к людям. В один из визитов зверь попытался пролезть внутрь здания по водосточной трубе, сообщает «Народный фронт».

Первый инцидент произошел днем: хищник подошел к школе на 300 метров. Благодаря оперативным действиям сотрудников заповедника зверя удалось выгнать за черту поселения и ликвидировать.

Второй случай произошел ночью: еще один медведь, учуяв запах еды из столовой, проник на территорию школы. Животное повредило крыльцо и сорвало замок. После медведь начал карабкаться вверх по водосточной трубе, но попытка закончилась неудачей – конструкция обвалилась под весом зверя.

Испугавшись шума, медведь побежал к жилым домам и скребся в окно дома одной из местных жительниц. Этого хищника также пришлось ликвидировать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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