Качество жизни в регионе почти не влияет на цену недвижимости

Эксперты Аналитического центра Домклик проверили, насколько качество жизни в российских регионах соотносится с ценами на недвижимость. Для этого аналитики использовали рейтинг регионов по качеству жизни за 2025 год (подготовлен РИА Новости) и сопоставили его со стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынках.

Что такое качество жизни

Качество жизни в регионах представляет собой комплексный показатель, который складывается из десятков индикаторов: уровень доходов, занятость, доступность медицины и образования, экономическое развитие и транспортная инфраструктура.

К каким выводам пришли аналитики

Связь между качеством жизни и ценами на жильё оказалась слабее, чем можно было ожидать. Само по себе качество жизни объясняет лишь 17% различий в ценах на первичном рынке между регионами и всего лишь 7% – на вторичном. На стоимость квадратного метра могут влиять и другие факторы, такие как туристический спрос, структура предложения, миграционная и инвестиционная привлекательность регионов.

В регионах с высоким комфортом проживания не всегда самые высокие цены

Из десяти регионов с самым высоким качеством жизни лишь три одновременно входят в топ-10 по стоимости новостроек – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Остальные регионы находятся ближе к середине (Самарская, Ростовская, Калининградская области) или, как Воронежская область, даже в нижней части рейтинга. Получается, что в большинстве регионов с высоким качеством жизни новостройки стоят дешевле, чем в самых дорогих регионах страны.

На рынке готового жилья пять регионов из топ-10 по качеству жизни входят и в топ-10 по стоимости «вторички» (Москва, Санкт-Петербург, их области и Краснодарский край). Однако правило работает не везде: Республика Татарстан, Ростовская, Калининградская, Самарская и Воронежская области при высоком качестве жизни остаются вполне доступными.

Дорого – не всегда хорошо

Показательны примеры регионов, занимающих более низкие позиции в рейтинге качества жизни, но при этом с высокой стоимостью жилья. В Амурской области, Забайкальском крае и Республике Тыва новостройки часто стоят неожиданно дорого, так как цена «квадрата» сильно зависит от рыночных факторов: сложной логистики, дефицита предложения, дорогого строительства и подключения к местным источникам инфраструктуры и энергии.

На вторичном рынке картина ещё показательнее: шесть таких регионов расположились с 7 по 29 место по стоимости. В их числе – Чукотский АО, Амурская область и Республика Бурятия.

При этом есть и обратные примеры регионов, в которых сравнительно невысокое качество жизни сопровождается доступным жильём. К таким можно отнести Республику Ингушетия, Курганскую область и Карачаево-Черкесскую Республику.

Середина рейтинга: связь между ценой и качеством жизни теряется

В диапазоне с 11 по 73 место расположились регионы, в которых связь между комфортом проживания и стоимостью жилья ещё менее очевидна. Яркий пример – Приморский край: при 46-м месте в рейтинге качества жизни он занимает 11 и 13 места по стоимости нового и готового жилья соответственно. Аналогичный перекос наблюдается на Сахалине, Камчатке, в Якутии и Ямало-Ненецком АО, где высокие цены диктуются климатом и расположением.

Некоторые регионы демонстрируют оптимальное соотношение цены и качества жизни. В Тюменской, Нижегородской и Новосибирской областях позиции в рейтинге комфорта и по стоимости жилья близки друг к другу, а рынок более точно отражает местные условия жизни, чем внешние факторы (например, востребованность у туристов).