Золотодобытчика из Приангарья обвинили в коммерческом подкупе

В Иркутской области экс-сотрудника золотодобывающего предприятия в Бодайбо обвинили в коммерческом подкупе в крупном и особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с января 2024 года по декабрь 2025 года начальник одного из отделов коммерческой золотодобывающей организации незаконно получил от ряда поставщиков деньги в общей сумме более 2,2 млн рублей за организацию приоритетного участия в поставках различных товаров для нужд предприятия.

Предполагаемый преступник заключен под стражу. Расследование продолжается. Изъята финансово-хозяйственная документация, средства связи и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.